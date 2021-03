Är en "ny" telefon en "ny" telefon??

Jag är inte alls haj på detta med datorer o telefoner.

Då jag satt o googlade, hittade jag detta forumet o det verkar som jag kan få svar av kloka personer här.

För ett år sedan tecknade jag avtal med Telenor, change, byt in din telefon efter 1 år o ta ut en ny.

Lämnade in en Huawei pro 30 i helt nyskick o skulle ta ut min beställda Samsung galaxy S21+5G.

Kan tillägga att jag haft en massa problem med Telenor, fakturor som är högre,påminnelser utan grund o fast jag bevisat inbet. Så har jag fått betala ändå.

Tankade på mitt kontantkort o nån dag efter var det tomt, fast mobildata var avstängd o jag inte rört telefonen, (kontantkortet har alltid tagit slut fort, fast jag aldrig är ute, handikappad).samt mer strul, så jag har inte nått förtroende för telenor.

O inte blev det bättre när jag skulle hämta min telefon igår. Klockan var strax innan stängning så dom hade brottomt, hon tog upp telefonen o jag såg direkt att det var fel på färgen o sa det.Då tittade hon o såg att det var fel modell.

Hon ursäktade sig om o om o sa att hon hade en galaxy 21 ultra som jag kunde få för 571 kr, klockan var 18.10..

Ok sa jag o hon hämtade den sträckte över den i en kasse som jag tog o gick.

När jag kommer hem ser förseglingen bruten ut o jag ser att det inte är en 21a utan en 20 ultra....

Så jag undrar, finns det något sätt att se om telefonen är använd eller om den är ny.

Det känns som dom gjorde en qvickfix o blåste mig rejält.

Men om den är använd, så vill jag ju inte betala fullpris, utan vad en använd skulle kosta.

Tacksam för svar!!

Mvh korkad blond 54 åring.🙏😳🌺