Vad kan va problemet... Nya delar och startar om helt plötsligt.

Ropa inte hej ännu. Det kan vara rätt mycket olika saker som orsakar instabiliteten. b550f+AMD-buggen brukar oftast (vad folk skriver) inträffa under icke-belastning, typ när man slötittar på Netflix eller nåt motsvarande, och fungera bra under högre belastning. Har datorn inte krashat under 24 timmar, då kan du bli lite mer förhoppningsfull.