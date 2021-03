Hjälp med tillvägagångsätt, frontend, JavaScript?, bildexempel.

Hej,

Jag programmerar en hel del, Mest C och Python. Jag håller på med ett litet projekt där jag behöver ett webinterface.

Då jag inte hållit på med något webbrelaterat dom senaste 15 åren så är jag inte alls uppdaterad, sökt runt och hittat en del exempel, men just nu 2021, så verkar det finnas typ 100 olika sätt att göra detta på. Av alla dessa olika sätt och undrar vilken väg ni skulle rekommendera, backend verkar Flask vara ett alternativ då jag är kompis med Python, men frontend delen är jag inte alls säker på.

Här är idén.

Tillvägagångssättet.

Man trycker på Add new Box i (F)

properties rutan blir då en "Create new box" ruta, där man kan sätta lite parametrar, och sen lägga till den nya boxen.

Den nya boxen dyker upp i rutan (D), men kan dra boxen vart man vill i (D), markerar man boxen så kan man ändra properties på den.

Varje box har också en output som man kan koppla till input i en annan box. (en input och output per box)

Frågan är då.

Vilket framework passar till denna typen av applikation, skall man köra nån form av databas för att spara information, eller skall man köra json eller liknande.

Kollar man på nätet så listar dom ju hur många olika som helst.

React

Angular

Vuejs

jQuery.

Tack på förhand.