Hjälp önskas: Netgear readynas visar Volume is inactive or dead

Har en Netgear Readynas som står och snurrar.

Har 3 diskar i den.

Hur som helst, igår när jag skulle in i den via en windows maskin så nådde jag den inte.

Så jag loggade in via admin sidan i nasen och kikade.

Där ser jag att alla 3 diskar är röda, och så står det: "Volume is dead or inactive."

Och så står det remove inactive volumes to use disk. Disk #1,2,3.

På bilden så ser man 2 rektanglar, en med en grön cirkel och en med en blå cirkel.

Nu är jag nästan helt 100% säker på att den övre av dom med grön cirkel som heter "data-0" är något helt nytt som jag inte har sett förut.

Och jag är nästan helt 100% säker på att mina saker hette "data" alltså den undre blåa cirkeln.

Och på den så står det Data: 0, Free: 0, Type: raid unknown

Vad tusan har hänt? Och hur löser jag detta och går vidare?

Tackar som tusan på förhand till er som vill hjälpa mig rädda upp denna katastrof