Reolink POE Övervakningskameror

Hej,

Kanske inte precis det vanligaste för Swec som säljs här...

Men har 2 kompletta helt nya kit med övervakningskameror som har blivit över från ett nerlagt projekt. Den ena lådan är endast öppnad för att kolla hur allt ser ut.

1x RLK16-410B8-4MP - 16CH 4MP PoE Video Surveillance System 8pcs Wired Outdoor 1440P PoE IP Cameras, 5MP 16-Channel NVR with 3TB HDD for Home and Business 24/7 Recording,

Och

1x RLK16-410B8-5MP - 16CH 5MP PoE CCTV Camera System with 8X 5MP Super HD Wired Outdoor PoE IP Cameras and Built-in 3TB Hard Drive NVR Security Systems, 100ft Night Vision Audio and Remote Access.

Varje kit innehåller

1x NVR med 3TB HDD för inspelning

8X Kamera 4MP eller 5MP

1x Mus

Ingår även nätverkskabel m.m

Har ni frågor sä är det bara att skriva. Annars bud I tråden. Går bra att skicka men räkna med lite frakt för dessa.

