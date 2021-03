TCP - spel

Skrivet av Field_trip: Hej, jag försöker nu skapa ett program som innehåller en PictureBox + en bild på ett jetflygplan och ett program som har knapparna (up, ner, vänster, höger) men problemet är att alla andra knappar funkar utom min Ner knapp (btnNer.Bottom += 5;) funkar inte. Varför? Jag har kollat upp felmeddelandet CS0200 och försökt göra det men programmet klagar ändå. Använder VS i windows 10, .NET framework CS0200: Property or indexer cannot be assigned to “--” it is read only Skärmbild:

https://imgur.com/cxBsBVm Gå till inlägget

Förmodligen detta du bör ta i beaktan:

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.fo...

"Remarks

The value of this property is equal to the sum of the Top property value, and the Height property value.

The Bottom property is a read-only property. You can manipulate this property value by changing the value of the Top or Height properties or calling the SetBounds, SetBoundsCore, UpdateBounds, or SetClientSizeCore methods."