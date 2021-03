Någon som vet ett bra verktyg för att få bort denna 6-pin GPU kabeln (fläktarna)?

Förresten! En sak till nu när vi ändå är igång. Tänkte köra ghetto-modding på grafikkortet. Kolla bild nedan:

https://cdn.discordapp.com/attachments/427217887187435522/816...

Ser ni de 4 pin som är inringade i grönt? Jag tänkte från början koppla in fläktarna till moderkortet, men går det att sätta in 4 pin hona kabeln in till hanen i grafikkortet (alltså så att grafikkortet sköter fläktarna som om det vore original)?