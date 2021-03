Astro A50 gen 3 under Pop OS

Fick upp suget igen för linux när tråden "Såg det finns ett intresse att lära sig linux" dök upp.

Tveka inte så länge och installerade upp pop os.

Landa dock snabbt i varför jag lade ner linux i höstas.

Sitter på Astro A50 gen 3 headset.

Pop os initierar endast a50 voice som är stereo så går miste om a50 game som har det virituella 7.1 ljudet.

Har givetvis googlat och hittat följande guide:

https://gist.github.com/curz46/1ce42f9c59136cc812b7518963d770...

Kör jag aplay -l | grep 'A50' | cut -d" " -f2 | head -1 | cut -d":" -f1 får jag resultatet:

1

I min /etc/pulse/default.pa har jag sedan lagt till:

"

.nofail

load-module module-alsa-sink device=hw:1,0 sink_name=voice

update-sink-proplist voice device.description="Astro A50 Voice"

load-module module-alsa-sink device=hw:1,1 sink_name=game channel_map=left,right,front-center,rear-center,rear-left,rear-right

update-sink-proplist game device.description="Astro A50 Game"

load-module module-alsa-source device=hw:1,0

"

I slutet

Detta resulterar endast i att jag inte hitter någon ljudenhet i setting --> sound i huvud taget (gui)

Har även kört hw=3,0 respektive hw=3,1 enligt guiden men får inte det heller att fungera

Kör jag alsamixer i terminalen och väljer astro a50 får jag infon

Card: Astro A50

Chip: USB Mixer

"This sound device does not have controls"

Pulseaudio version 13.99.2

Nedan är länken för min alsa-info output

http://alsa-project.org/db/?f=5badc6784c6a91134862ca10f3b3224...

Ursäkta för inte perfekt förklaring men detta är bambis första trevande steg i i linuxdjungeln =D