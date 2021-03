Huawei Mate X2 Foldable släppt i Kina och riktigt imponerad

Huawei har använt samma Kirin 9000 5 nm chip som i Mate 40 Pro+.

Samma kameror & kvalité från deras top tier icke fold telefon.

8 GB RAM + 256/512 GB ROM

50 MP Ultra Vision Camera (Wide Angle, f/1.9 aperture, OIS)

16 MP Cine Camera (Ultra-Wide Angle, f/2.2 aperture)

12 MP Telephoto Camera (3x Optical Zoom, f/2.4 aperture, OIS)

8 MP SuperZoom Camera (10x Optical Zoom, f/4.4 aperture, OIS), support AF

16 MP Selfie Camera (Wide Angle, f/2.2)

4500 mAh Batteri

Interior screen: 8 inches

Exterior screen: 6.45 inches

Interior screen: OLED, up to 90 Hz refresh rate, 180 Hz touch sampling rate

Exterior screen: OLED, up to 90 Hz refresh rate, 240 Hz touch sampling rate

Resolution

Interior screen: 2480 x 2200 Pixels

Exterior screen: 2700 x 1160 Pixels

Interior screen: 413 ppi

Exterior screen: 456 ppi

https://consumer.huawei.com/en/phones/mate-x2/specs/

Dom har förstärkt gångjärnen & fått telefonen så gott som helt rak & crease är nästan osynligt.

Jämförelse mot Samsung Fold 2