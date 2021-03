Skrivet av Smasher89: Samma kontosystem på ps4 och 5 (man kan ju trots allt använda sitt gamla konto och spela sina ps4 spel på ps5), så skaffa ett amerikanskt konto och köp psn points (brukade själv köpa på play-asia.com , lite dyrare än de borde kosta, men du får ju spelen markant billigare oavsett). Har dock låst mig ute från mitt amerikanska konto(2fa och telefonen slutade fungera+gammal typ av SIM) och lite tveksam på att man skulle få hjälp med tanke på vad man läst om den amerikanska supporten. Gå till inlägget

Skrivet av headphoneninja: US konto samt gift cards via amazon funkar också. Gå till inlägget

Jag har alltså inget PS konto sedan innan då jag inte haft ett PS4.

Går det bra för mig då att skapa ett US konto ändå? Kan man länka sitt US konto till sitt EU så man slipper logga ut och in hela tiden?