Vi har köpt en ny Xiaomi MI TV4S 43. Vi har fiberuppkoppling genom ComHem. Digitalbox Arris. Via kabel utan WIFI kan vi får in programmen men inte via WIFI. Vad kan problemet vara? Dator och mobiler fungerar med WIFIn. Hittar ingen bruksanvisning till TVn på nätet.

Med vänlig hälsning