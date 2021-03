Hej!

Jag håller på att bygga en dator åt en bekant, men får inte igång det interna nätverkskortet!

Har testat att uppdatera bios, ta ur batteriet, ladda defaults, men windows 10 (fräsch install) vägrar upptäcka kortet, ligger inte ens under okänd enhet i enhetshanteraren. Kortet upptäcktes inte heller under installationen.

Moderkortet är ett Asus-Z490-P, med realtek nätverkskort. Lamporna på uttaget blinkar, och verkar få connection när man pluggar i en kabel.

Kortet är enabled i bios inställningarna.

Har testat olika drivrutiner men får bara ""The Realtek Network controller was not found. If deep sleep mode is enabled. Please plug the cable ""

Har googlat och testat endel olika lösningar men inget verkar fungera.

Någon som har upplevt liknande problem?

Helt sjukt att detta fortfarande krånglar på datorer nuförtiden.