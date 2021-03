Asus-routers - GT-AC5300 - RT-AX88U - RT-AC87U

Routrar i bra skick. Levereras uppdaterade och fabriksåterställda.

-ASUS ROG Rapture GT-AC5300-

Produktsida

AC5300 Tri-band WiFi Gaming router for VR and 4K streaming, with quad-core processor, gaming port, AiMesh for mesh wifi system, WTFast, Adaptive QoS, and AiProtection network security

Pris: 1800kr/bud + ev. frakt (Lägsta pris på Prisjakt: 3465kr)

(Inkl. strömadapter)

-ASUS RT-AX88U-

Produktsida

AX6000 Dual Band WiFi 6 (802.11ax) Gaming Router supporting MU-MIMO and OFDMA technology, with AiProtection Pro network security powered by Trend Micro™, built-in wtfast® game accelerator and Adaptive QoS. AiMesh.

Pris: 1800kr/bud + ev. frakt (Lägsta pris på Prisjakt: 3579kr)

(Inkl. strömadapter)

-ASUS RT-AC87U-

Produktsida

AC2400 Dual Band Gigabit WiFi Router with MU-MIMO, AiProtection network security powered by Trend Micro, Adaptive QoS and Parental Control. AiMesh.

Pris: 900kr/bud + ev. frakt

(Inkl. strömadapter)

