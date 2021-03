Ny jacka luktar kemiskt/rök?

Brukar köpa kläder som inte är i säsong för att jag är en snål jäkel. Inhandlade förra veckan en Didriksons Parkas jacka och fick hem den i måndags. Av någon konstig anledning så luktar jackan typ rök, tänk liquid smoke extract, inte cigarettrök eller dylikt. Väldigt skumt! Kontakta ÅF och påpekade detta och de bad mig vädra jackan i några dagar för att se om det blev bättre. Har gjort detta men den luktar fortfarande. Jag skulle vilja köra den i tvättmaskinen men då kan jag ju glömma att lämna tillbaka den.

Funderar nu på att lämna tillbaka den och be om en ny men vet inte om jag orkar chansa eller om jag ska be om en full återbetalning. Någon annan som varit med om liknande? Just denna jackan är vattentät så den är ju behandlad med någon kemikale, är det denna som luktar måntro? Jag har dock aldrig varit med om detta tidigare och detta är överlägset den dyraste/mest premium jackan jag ägt. Jag kan tänka mig att skumma lukter kan finnas på billiga kläder men knappast på premium. Försvinner doften?