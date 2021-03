Intressekoll: PS4 Pro White 1TB + RDR2, TLOU2 och Death Stranding

Mitt PS4 Pro står oftast oanvänt och jag tänkte därför kolla möjligheterna att sälja det.

Det är den vita modellen, köptes ny sommaren 2019. En vit handkontroll samt spelen Red Dead Redemption 2, The Last of us Part II och Death Stranding.

Originalförpackningen finns tyvärr ej kvar så föredrar isf upphämtning men vem vet, kanske det kan skickas på ett säkert sätt.

Micro-USB-sladden jag laddar kontrollen med är säkerligen inte ”original” men ingår förstås.

Pris: Bud

Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill, om jag vill osv. osv.

