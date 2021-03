Lenovo Yoga slim 7, förstörd och använd dator efter service.

Hej!

Varnar för ganska lång post.

TL:DR:

Skickade iväg datorn för att reparera webkamera. Fick tillbaka trasig dator med tydliga spår att någon använt den.

Hör börjar hela posten:

Jag köpte min Lenovo Yoga Slim 7 i höstas inför stundade studier från Komplett.

Jag var väldigt nöjd med datorn och den fungerade ungefär som det skulle. Efter ett tag upptäckte jag att inloggningen med Windows Hello inte alltid fungerade då den inte hittade kameran. Så testade lite och visade sig att den inte kom åt den "vanliga" webkameran i datorn. (Fick tex ingen bild alls när jag öppnade kameraappen i windows). Fungerade ibland efter omstart etc.

Kontaktade support som gick igenom med mig olika saker och uppgradera bios (hade missat att det fanns en uppdatering liggande) men kameran hoppade igång. Men efter ett tag så var samma problem tillbaka, den fungerade inte hela tiden (tror aldrig att den riktigt fixades utan bara att det fungerade en lite längre stund just efter supporten).

Kontaktade efter jul supporten igen då jag tänkte att det hade varit skönt att få kameran och datorn fixad.

Hen jag pratade med gick igenom det basala, typ kolla så den inte är av]stängd, starta om, installera om drivrutin etc. Det fungerade fortfarande inte.

Jag hade haft en ide någon gång om att det var ett fysiskt fel, dvs glapp, för ibland när jag "masserade" runt kameran och bakom skärmen där kameran sitter så fungerade kameran igen.

Jag lyckades göra detta medans jag filmade med mobilen och samtidigt hade supportchatten uppe. Så laddade snabbt upp på youtube och skickade till hen i chatten. Då såg hen väl att det var något fel så jag fick en fraktsedel och packade ner datorn och skickade iväg någon dag senare.

Den var borta i ungefär 10 dagar sammanlagt. Följde reparationen på Lenovos hemsida.

När jag skickade iväg datorn så la jag datorn i "påsen" som den kom i och ner i skumplasten så den hänger i luften i kartongen. När jag sen fick hem den så var det första jag upptäckte att den inte var i någon plastpåse utan bara direkt ner i skummet i kartongen. Det var väl inte hela världen tänkte jag. Men när jag sen tog upp datorn och undersökte den yttre så hittade jag en del saker.

Bakstycket på skärmen var inte tillbakamonterat ordentligt, stor glipa.

Buckla i metallen efter (vad jag antar) är "guitarrpick" som använts för att bända upp det.

Märken och inte monterat på framsidan under skärmen

Så jag mailade komplett ang detta, om de skulle ta det vidare med Lenovo eller hur jag skulle gå tillväga för att få en ny enhet/fixa min egna.

Sen kom en andra överraskningen när jag senare på kvällen tänkte använda datorn lite.

Då upptäckte jag lite sökhistorik. Någon gång under servicen har datorn använts för att kolla upp lite saker.

Facebook.com

Youtube, någon musik

Jag gissar på någon tjeckisk skola

Sen det nästan värsta av allt. Det låg ett textdokument i Hämtade filer som hette: PLS dont play fortnite xd.txt.

Jag tycker det är väldigt respektlöst och extremt oprofessionellt av Lenovo att inte utföra servicen/återmonteringen på något som helst ok sätt.

Och på det använda datorn som om det vore personen i frågas egna dator känns med helt sjukt fel. Framför allt att försöka vara rolig och lägga in ett textfil på datorn.

Känns som det lika gärna kan ligga malware på datorn eller installerat någon keylogger eller vad som helst just nu.

Nu till min fråga:

Kan jag på något sätt häva mitt köp, eller någon konsumenträtt till att inte vilja ha kvar datorn pga ovan nämna saker?

Eller är jag bara onödigt petig med min integritet och vad man kan förvänta sig från en service?

Mvh

Kvillen