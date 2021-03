Nintendo WiiU-paket med spel och övriga tillbehör

Säljer Nintendo WiiU i gott skick. Eftersom plasthöljet till både kontrollen och konsolen är av blankt reflektivt plast så är det en del ytliga repor som syns i rätt ljus. Mjukvaran är original, dvs ingen homebrew eller dylikt. Sensor-bar saknas.

Vad som följer med (säljs ej separat):

Nintendo WiiU konsol + med originalkontroll

Pro-kontroll

Wii Nunchuck

Nätdel till konsol och originalkontroll

USB-sladd till Pro-kontroll

HDMI-sladd

Två olika stativ (för konsol och originalkontroll)

Super Mario Maker

New Super Mario Bros U

Super Mario 3D World

Mario Kart 8

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Pikmin 3

The Legend of Zelda: The Wind Waker HD

ZombiU

Allt kommer i plastlådan som går att försluta på bilden.

Finns att hämta ca 7 mil norr om Stockholm, skickas ej.

Startbud: 1500 kr

