Asus ROG G751JT

Säljer en laptop jag köpte på tradera som jag tänkte ha på jobbet men aldrig blev av så har mest blivit stående och samlat damm.

Spec:

I7 4710HQ 2.5GHZ

17.3" Matt IPS panel med bra bild.

8GB DDR3 ska finnas 3st lediga ram-platser om man vill ha mer minne.

1TB HDD

GTX970M

Har spelat lite CS:GO, GTA V, Far Cry 5 och ett par till spel på den och det funkar bra.

OBS:

Har inte fått touchpaden att fungera men funkar bra med extern datormus. vet inte om det är drivrutin-problem eller kabeln till touchpaden så har haft den inaktiverad i windows.

Sen om man vickar skärmen i vissa lägen slutar inbyggda högtalarna fungera för att börja fungera direkt igen.

Så troligtvis är det någon glapp kabel.

Provat alla in och ut-gångar och de fungerar, inga problem med skärmen original-laddaren finns och batteritiden verkar ok dock inte hunnit testat riktigt. 2 timmar enligt batteri-ikonen nere i hörnet vid 100%



Startbud: 100kr

Spårbar Frakt via postnord: 149kr

Skickas helst med tanke på nuvarande situationen i världen.

Betalning via Swish, Och som vanligt buda ej om ni inte har pengar och håll tråden ren från off-topic skicka gärna frågor via PM.

Avslutar innan veckans slut, dag beroende på budandet.

