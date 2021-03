Hjälp med felsökning

Hej!

Byggde ihop en ny dator för nästan exakt en månad sedan bestående av följande delar:

5600X

B550 Tomahawk

G.Skill 32gb TridentZ Neo (F4-3600C16D-32GTZN)

RTX3070

WD SN750

Fractal Design Ion+ 760W

Define R7 Compact

Noctua NH-U12A

Datorn har fungerat alldeles utmärkt och utan några som helst problem, fram till igår. Jag streamade en serie via Chrome och plötsligt gick båda mina skärmar in i viloläge, mus och tangentbord slutade fungera/RGB slutade lysa, samtidigt som datorn fortfarande var igång. Alltså att fläktarna tuffade på samt att RAM och moderkortets RGB lyste. Vid detta tillfälle lyste inte moderkortets LED för ex. RAM, CPU etc. för att indikera på ett fel.

Det konstiga var att jag inte kunde använda chassits strömbrytare eller reset-knapp för att stänga av eller starta om datorn. Min enda lösning var att stänga av nätaggregatet via sin strömbrytare. När jag direkt testade att sätta igång datorn igen så började moderkortets LED för RAM att lysa, och datorn var lika icke-responsiv som tidigare.

Jag får igång datorn igenom genom att stänga av nätagget och dra ut strömkabeln för att tömma systemet på el. Då funkar allt men det är extremt slumpmässigt när det väljer att sluta fungera igen - ibland när jag spelar andra gånger när jag inte gör något alls. Observera att jag aldrig får BSOD eller några omstarter - den slutar fungera bara som beskrivet ovan.

Jag har lyckats köra det inbygga minnestestet i Windows några gånger utan att datorn ger upp: alla resultat utan att den hittar några problem med RAM.

Jag tänker fortsätta felsöka i natt och ville bolla med er om ni har några tips på var jag kan börja felsökningen? Kan det exempelvis vara nätagget som spökar? Jag har haft problem med RAM vid tidigare byggen och då har det handlat om BSOD, omstarter samt att minnestesterna tydligt säger att det är problem med RAM. Har aldrig varit med om att datorn plötsligt slutar fungera samtidigt som den inte stänger av sig själv.

Är tacksam för alla tips!