Använda värden tagna ur if/if else/ else statements i java.

Kommentarer finns i koden, men jag vill kunna mata in ett tärningsvärde mellan 1-3, värdet jag matar in ska sedan jämnföras med värderna som finns i if/else och beorende på dess värde ska en speciellt del utföras. input = 2 output = kast_2. Efter att alla tre tärninar har kastats så vill jag kunna sammanlägga dom. Något som inte verkar fungerar, troligen på grund av {} som jag behövde anväda för att if else och else skulle fungera. Uppskattar all feedback, möjligen så försöker jag använda fel metod eller så har jag missat något. Tack i förhand.

public static void main(String args[]) { int i; for (i = 0; i < 3; i++) { @SuppressWarnings("resource") Scanner input = new Scanner(System.in); System.out.println("Välj tärning"); int tärning = input.nextInt(); if(tärning == 1) { int kast_1 = (int) (Math.random()*6)+1; System.out.println(kast_1); //Detta är till för avgöra vilken tärning som ska kastas, så om jag matar in 2 så kastas tärning 2 och så vidare. }else if (tärning == 2) { int kast_2 = (int) (Math.random()*6)+1; System.out.println(kast_2); }else if (tärning == 3) { int kast_3 = (int) (Math.random()*6)+1; System.out.println(kast_3); }else System.out.print("Wrong number"); int total = kast_1 + kast_2 + kast_3; //Jag vill kunna använda kasten som kommer från if/if else delen ovanför. System.out.println(total); //Jag vill veta det totala värdet på alla tre kast. Men på grund anv if/if else delen ovanför så kan jag inte använda dom. } }