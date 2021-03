JS - rekursion för att hitta matchande element i array med arrayer

const findCat = function findCat(catName, catArray) { if (catArray.filter(cat => cat.get('name') === catName)[0]) { // case (1) where there's a name match return catArray.filter(cat => cat.get('name') === catName)[0]; // return the name match object } else if (catArray.filter(cat => cat.get('type') === 'group')[0]) { // case (2) there's at least one group of cats const groupcatArray = catArray.filter(cat => cat.get('type') === 'GROUP'); // all groups of cats groupcatArray.map(groupCat => { return findCat(catName, groupCat.get('cats')}); // recurse on every group of cats } else { // case 3) there's no matching case nor group of cats at this level return false; } } -- let myCat = findCat('Nemo', getAllCatsArray());