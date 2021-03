Någon som gått från Homey till Home Assistant?

Jag har hållt på med hemautomation länge... länge. Och har nog kört det mesta i form av styrenheter, Fibaro, Vera, HA, OpenHap, Domoticz, SmartThings, Homey.. you name it.

Har verkligen landat i och varit tillfreds med Homey de senaste åren, det är en bra balans mellan flexibilitet (mycket appar, home script osv) tillsammans med bra användarvänlighet (bra ui, app, snygg enhet).

Men blev rätt less efter uppgraderingen till 5.0. Alla mina z-wave enheter fungerar fint, men kanske bara en tredjedel av alla Zigbee (blandat Ikea, Philips, Aqara). Samt inte stöd för min garagesensor längre.

Funderar då lite på att gå över till HA igen, känns som den mognat rätt mycket de senare åren. Och köra tex en nuc med conbee och aeotec stickor.

Någon som gjort den resan och är nöjda? Eller ska man bara försöka hålla ut med Homey? Har väl kanske en 50 enheter fördelat rätt jämnt mellan zigbee och zwave.