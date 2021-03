USB 4 - Hubb

En fråga jag inte lär få svar på heller.

Har en MAC Mini (M1) och vill utöka antalet USB-C (USB 4/Thunderbolt 3) portar, då den endast kommer med 2 av denna typ, och jag skulle behöva 3-5 USB-C (Inte gen 3.1 eller 3.2 utan "Thunderbolt 3 (up to 40 Gb/s) / USB 4 (up to 40Gb/s)". Alltså utöka antalet av USB-C bara, inte andra typer av hubbar med Displayport/USB-A m.m.