Söker rådgivning angående digitala kanaler samt ComHem box som strular

Hej o trevlig lördag på er. Underbart att Sweclockers även har support på helger.

Vi hade analoga kanaler och Telia som ISP men för några månader sedan bytte vår förening till Itux som kommunikationsoperatör, ComHem tog över (vår ny ISP) och ett byte av digitala kanaler var ett måste för att fortsätta TV tittandet.

Problem 1. Fick en ny begagnad TV av syrran, som kan ta in digitala kanaler MODELL: Bravia 4k 2015. Först fick jag inte in de digitala kanalerna, testade grannens det fungerade utmärkt. Efter lite envishet fick jag in några kanaler, kan vara olika varje gång jag drar ut kontakten och startar om. Jag kan bläddra fram och sen tillbaka då kan någon kanal har försvunnit. När jag öppnar en app i tv som netflix och sedan navigerar mig tillbaka till tv kanalerna finns inga inne.

ComHem är inte mycket till hjälp inte heller Sony. De skickar mig lite höger och lite vänster som jag vore ett brev i postnord.

Hursomhelst, kusinerna har en gammal ComHem box (Arris VIP1113) som låg o kostade så vi lånar den, funkar utmärkt... Förrän vecka sen då vi får ett felmeddelande att Video Data saknas och på routern är det en röd tv symbol som lyser.

Finns det någon som har ideer eller haft samma problem. Skriv gärna :). Kram