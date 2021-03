Dator till 9-åring

Hej!

Jag har fått i uppdrag att hitta/bygga ihop en dator till min systerdotter som snart fyller år. Hon har nyligen börjat spela en del datorspel såsom Minecraft och Roblox, och lär hitta nya spel att spela i det kommande. Med andra ord ska datorn fixa rätt basic gaming, men ändå inte vara helt obruklig till annat. Hennes rum är inte särskilt stort heller, så mindre datorer (ITX, mATX) är att föredra.

Deras absoluta maxbudget, inkl Windows, är 8k. Om det går att komma in under den summan är det dock jättebra. All kringutrustning finns, så det som krävs är bara själva burken. Vi har kikat på laptops men då det verkar som de blir rätt varma om man ska kunna spela på dem, och man inte riktitg att uppgradera nämnvärt down the line är dessa inte omedelbart intressanta.

Bomba med tips! Tack!

Edit:

Här är mitt förslag: