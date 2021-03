ASUS ROG STRIX GeForce GTX 1060 6GB Gaming OC Edition

Säljer ett kort jag haft endast i ett par veckor. Använde det när jag byggde min loop medan 2080 Ti:t fick vattenblock på sig så endast använt av mig i någon dag.

Det är OC-modellen, for what it's worth.

Har bytt samtliga fläktar idag till nya Everflow (samma som original) pga att bakre fläkten gav missljud och jag inte orkar hålla på med Webhallen.. Kostade ca. 500kr att köpa nya fläktar med ROG stickers på från staterna. Frakten gick på över 300kr. Ha gärna det i åtanke när ni budar, även om fungerande fläktar är en självklarhet.

Jag vill även minnas att fläktarnas LED inte fungerar, men jag har inte åtgärdat detta då kortet helt enkelt inte är värt alltför mycket mekande för min del. Tror det kostar runt hundralappen att åtgärda med ny slang, men det får näste man fixa.

Komplett kartong med antistatpåse samt kvitto medföljer.

Kortet är inköpt 2019-01-30 enligt kvitto.

Avhämtning i Huddinge. Kan även skickas.

Läs hela annonsen här