Lagom avancerad speldator med god grund för framtiden

Hej!

Jag har tittat runt på forumet bland alla köpråd för speldator som ligger på samma nivå som den jag vill uppnå och tror mig ha fått ihop en ”lagom” bra dator. Vi kommer använda den för spel i stil med Forza Horizon, Red Lantern, Minecraft etc. kanske en del videoredigering. Antar det i framtiden blir spel som kräver mer, vill därför ha grafikkort och minne redan förberett för lite mer än vad som behövs i nuläget. Vill även ha möjlighet att uppgradera allteftersom behov uppstår. Småttingarna här hemma insisterar på RGB, tror jag gör dem nöjda med denna kombo. Gjort ett bygge på Inet och undrar om ni mästerbyggare här kan ge mig tips på förbättringar och/eller något jag kan spara in på. Något mer eller mindre uppenbart jag missat? Budget ligger egentligen vid 8-9000 kr så nära som möjligt vore alltså bra

Ett alternativ jag funderat över är att istället välja Ryzen 5 3400G 3.7 GHz 6MB med ett MSI B450 TOMAHAWK MAX (eller annat lämpligt moderkort)

- är det en bättre idé? Frågan är väl dock när Ryzen alls kommer in vad jag förstått...

Annat jag bör tänka på? Tusen tack för input

/Ester

https://www.inet.se/datorbygge/bild/b1247468/forslag-1