Tjena!

Blev nyligen av med min fina Canon EOS 200D och tänker köpa en ny systemkamera då mitt intresse för bild är stort. Jag undrar om där finns någon som har ett bra tips på en likvärd eller bättre kamera än min förra. Huvudområdet är foto men alltid ett glatt plus om den kan filma i 4k (i annat fall har jag min mobil som klarar av det). Budget få gärna vara max 5000kr (även begagnade systemkameror går bra, jag är väl medveten om att 5000kr är en begränsning vid nyköp). Andra saker som jag gärna vill att den ska ha är "smarta" funktioner som fildelning via wifi/bluetooth och en fin display. Sist så får gärna modellen vara relativt ny och systemkamerans pris får vara inkluderat att objektiv "vanligt" som funkar för det flesta situationer (ungefär som det som följde med min Canon EOS 200D "18-55/4,0-5,6 IS STM".

Tack på förhand

/mindre kunnig fotointressant