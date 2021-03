Datorbygge/köpråd för en gaming dator. ingen värsting, tyst.

Hej,

Jag funderar på att skaffa mig en spel pc. Var länge sedan jag gameade med PC. Men jag saknar det lite. Kör ps4 och saknar lite traditionella spel med tangentbord/mus typ gamla favoriter som Total War serien osv. Sen kan det vara nice att lira lite med grabben också ibland online.

Nu har jag bara snabbskummat marknaden och det vekrar antingen så att priserna på PC komponenter har skjutit rejält i höjden eller så har jag itne sett gaming pc i 8000 kr klassen. (Då tänker jag på egna byggen från Komplett, Webhallen, Inet etc

Jag hade tänkt en PC i klassen 8-10000 kr. utan skärm men inklusive windows. Men om jag blir övertygad att satsa på mer så kan jag sträcka mig någon, några tusenlappar till.

Mitt främsta krav är att den ska vara så tyst som möjligt. Jag kan gärna lägga en extra slant på bra chassi. Jag har en förkärlek till Fractals lådor, de har varit både stilrena och bra.

En Define 7 eller Mesh 2 ser inte dumt ut och de har något högre pris.

Ska jag bygga själv? Eller skaffa en typ Taurus, Webhallen? Har för mig att webhallen kör någon variant på rabatt nu som kostar 12999 eller 13999. Anledningen att jag börjar fundra på att gå tillbka är att jag numera har ett inrett hemmakontor med fast skrivord där jag kan få plats med pc. Har tidigare varit sådär med det. Och sen så kör jag annars Macbook Pro/iPad men det gå rju inte att spela med Mac

Osäker på vad som är i ropet nu. AMD Ryzen, eller Intel? Nvidia, vs radeon , annat?

Vilka spekl ja gska lira det har jag noll koll på för tillfället. Gillar spela det jag spear på PS4 är typ Assasins Creed, långa äventyrsspel som last of us, Red dead redemption 2 mm. Älskat Total War.

Skärm tror jag kompletterar med senare. Då jag har en 27 tums arbetsskärm för tillfället som kanske duger i början.

Andra krav

SSD m2 typ

Schyst grafikkort.

Stilrent chassi /tyst bygge

Så hur avancerad dator jag behöver vet jag inte, men den ska vara lagom och lite uppgraderingsbar.

Har gillat tidigare ASUS som märke, byggt mycket genom åren med deras grejor. Men det spelar inte så stor roll. Huvudsaken är att det är kvalitetskomponenter. Hellre en liten peng extra än billigast möjliga.

Hur stort chassi behövs Verkar som Fractal MEsh2 är litet,eller litet och litet. Mindre än define 7.

Dock får gärna datorn vara ganska nätt. Behöver ej vara ett fulltower så att säga.