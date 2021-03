Plötsligt totalhaveri - bootloop utan lyckad POST

Sitter helt plöstligt i ett "katastrofscenario" här, min 10-åriga dator vill plötsligt inte POSTa till UEFI.

Vad är det som har hänt då? - Jo jag satt i godan ro och pysslade med lite programmering och råkade stänga av ett program som inte ville komma igång igen - så en omstart tänkte jag löser biffen.

Men vid omstart nu så bootar inte ens datorn upp till UEFI, utan startar automatiskt om inom en sekund eller två, dvs:

Trycker igång datorn

Nätagget klickar igång, fläktarna snurrar igång, men inget pip från moderkortet

Efter en till två sekunder klickar nätagget igen och datorn bootloopar

Efter tre omstarter går moderkortet till nåt fallback-läge och startar upp "Asrock UEFI Setup Utility" istället för att boota in till UEFI, med en dialog och en progress bar för "Intel ME update" (har aldrig sett denna under mina 10 år med maskinen). Efter att dialogen är klar med vad den än gör så blir skärmen svart och datorn fortsätter tuffa på utan att starta om.

Jag kan i det här läget alltså inte ens boota in i ett USB-minne och köra nån recovery (kör Linux och hade kunnat kolla runt lite med en live usb annars).

Datorn är som sagt 10 år gammal snart, där processor, moderkor, minnen och nätagg funnits med sen dag ett.

Jag skulle inte misstänka att någon av diskarna havererat då dom flesta är nyare, det borde väl inte påverka post heller även om så var fallet. Jag ser på moderkortet att felkod 4F skrivs ut, men hittade inte riktigt något tydlgit svar på vad det innebär.

Förslag för felsökning välkomnas varmt, måste lösa detta under kommande vecka då jag normalt jobbar på den här datorn men kan köra laptop som plan B. Är det sannolikt att något i burken helt enkelt nått end of life och borde bytas ut, eller är det dags att bara byta ut hela paketet och beställa nytt mobo, cpu, minnen och kylning på en gång?

Operativsystem: Arch Linux / Windows 10 dual boot

Processor: Intel Core i7 3770K

Processorkylare: Noctua tornkylare med dubbla fläktar

Moderkort: Asrock Z77 Extreme4

Minne: 4x8Gb Corsair Vengeance low pro

Grafikkort: Asus 1070 + 670

Hårddisk: 3xSSD. 3xHDD

Nätaggregat: Corsair AX860i

Övrig kylning: 2x 140 in, 1x140 ut