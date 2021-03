Hjälp! Kommer ett konstigt surrande ljud från aio pumpen/moderkortet

Hej! Precis byggt mig min drömrigg för ca 3 veckor sedan.

Idag när jag var ute ett tag sedan kom hem möttes jag av meddelandet ’your cooler has been somewhat characterized’

Nu när jag startar datorn fryser den direkt efter jag laddat Windows och hänger sig totalt.

Slutade med att jag tog av chassit och hör ett konstant surrande ljud från där processorn sitter.

Det låter lite som en mygga på kvällen i sovrummet fast mer skramligt.

Kan någon snäll själ hjälpa mig med vad problemet kan vara?

aio pump = asus rog strix 360 white

Moderkort: asus z-490a gaming

CPU: intel core i-5 10600kr 4,1ghz