Pc och Mac setup

Hej,

Jag har en gaming dator som jag har kopplat in till två skärmar, en med displayport och en med hdmi. Grejen är att jag har en mac som jag använder till jobb etc. Det jag vill göra är att kunna koppla macen till skärmarna genom att sätta i en sladd och trycka på en knapp så det ändras från pc till mac och vice versa. Mina hörlurar och tangentbordet vill jag ska byta till den dator jag använder. Blir skärmen sämre för gaming om jag använder switchar etc? Har ni någon bra lösning?