Skärm vill inte alltid vakna när den gått ner i viloläge

Jag har en LG 34UC88-B som just nu drivs med ett RTX 3080 via en DP-kabel.

Sedan ett tag tillbaka så vill inte skärmen vakna från viloläge om det är ett spel igång. Trycker jag på knappen på skärmen så vaknar den, dvs blir ljusare, men on screen menyn som ska komma upp visas inte.

För att få igång den igen får jag dra ur strömmen till skärmen och sätta på den igen. Då vaknar den och allt är frid och fröjd.

Jag fick för mig att detta kom med en uppdatering av grafikdrivrutinerna och därför backade jag till näst senaste som är 461.09, men samma fel finns kvar. Detta är ett nytt problem. Skärmen har fungerat både med detta och andra grafikkort utan problem i många år.

Någon som känner igen detta?