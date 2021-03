Installera Windows 10 på en NVME M.2 SSD, är det verkligen så här svårt?

Hej, jag skall precis bygga ihop en dator bestående av ett MSI Tomahawk Max 2, Ryzen 5 3600X samt en ny WD SN550 M.2 NVME. Jag börjar dock bli lite svettig när jag läser på om installationen av Windows 10 på en M.2 NVME SSD. Det verkar som att man behöver göra en del inställningar i BIOS för att det skall fungera korrekt, där vissa säger att manskap göra vissa inställningar medan andra menar motsatsen (Legacy på/av, CSM på/av, other OS, Secure boot avstängt, UEFI på/av osv) Här är t.ex. en beskrivning jag hittade som inte direkt skingrar dimmorna då jag på andra håll läst motstridiga råd:

Here is the procedure for install of Windows on a Nvme drive.

1 - Make sure you unplug all SATA and USB drives, the M.2 drive has to be the only drive installed.

2 - Go into the bios, under the boot tab there is an option for CSM, make sure it is disabled.

3 - Click on secure boot option below and make sure it is set to other OS, Not windows UEFI.

4 - Click on key management and clear secure boot keys.

5 - Insert a USB memory stick with a UEFI bootable iso of Windows 10 on it.

6 - Press F10 to save, exit and reboot.

7 - Windows will now start installing to your NVME drive as it has its own NVME driver built in.

8 - When the PC reboots hit F2 to go back into the BIOS, you will see under boot priority that windows boot manager now lists your NVME drive.

9 - Click on secure boot again but now set it to WIndows UEFI mode.

10 - Click on key management and install default secure boot keys

11 - Press F10 to save and exit and windows will finish the install.

Jag hänger inte riktigt med, är det verkligen så här många steg som krävs för att installera Windows 10 på en M.2 NVME disk? På mina gamla SATA SSD’er har det alltid varit busenkelt: 1. Ställ in ”boot priority 1” i Bios till USB-stickan med Windows installera på 2. När installationsprogrammet startat välj den SSDn du vill installera Windows till, inga extra inställningar i Bios utöver det har krävts. Jag skulle bli väldigt tacksam om någon kunnig på detta skulle kunna förklara för mig exakt var det är som krävs när det kommer till att installera Windows 10 på en nybyggd dator meden M.2 NVME? I nuläget känns det nästan som att jag kommer strunta i detta helt och köra på en gammal hederlig SATA SSD istället. Vore tacksam om någon kunde förklara på ett sätt som man förstår.