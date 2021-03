MacBook Pro med T2 chip, fungerande men inte snygg.

Hej,

Som annonsen antyder är jag på jakt efter en MacBook Pro med T2 chip. Alltså en hyfsat ny. Jag måste ha det i jobbet för att uppfylla en del krav på hårdvara.

Datorn måste inte ha bra batteritid, eller vara i gott skick. Den kan ha bulor, repor, etc. Bara den fungerar, även skärmen.

Show me what you got, så diskuterar vi pris.

Jag kan även tänka mig att datorn skickas från andra län och städer.

