AMD föreslår lösningar på USB-problem för Ryzen-processorer

Skrivet av XPerion: Då skulle alla ha problem med det. Kör med ASUS X570-E/37000X och har över 10 med USB hubb + 8 HDD inkopplad samtidigt. Inga problem med USB. Har inte hört folk med X570 har problem med USB heller.

Har liknande setup (X570 - Crosshair VIII Dark Hero) annars samma, märker inga problem efter start men kan ha svårt att få allt att starta upp. Dvs sätter igång men, men inga tillbehör kickar igång - keybord, mic, mus, ljudinterface etc. alla på USB. Hård omstart en eller två gånger sedan fungerar det igen och håller hela dagen. Vissa andra dagar så startar allt som det ska på första försöket. Märkligt.

Kanske inte samma fel men tycker att det är lite USB relaterat.

Allt är uppdaterat BIOS, drivers - you name it.