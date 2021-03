Adjö till min gamingburk

Hej och hå!

Lite bakgrund och anledning till mitt sälj för de som finner detta intressant .

Nu har jag lirat på nätet sedan 1996 på PC (Började givetvis med Quake så klart) och det är känner att livet börjar få en annan riktning, som många säkert känner sig vid, eller såg gör man inte detta. Men för mig så är det tid för att avsluta PC-spelandes kapitel och gå vidare för andra saker som kräver lite annorlunda prioriteringar. Dock så kommer detta i längden inte innebära att gaming helt och hållet upphör, däremot så känner jag att Tv-spel, så som Nintendo Switch, Playstation, Xbox m.m. och dylikt täcker mina behov alldeles utmärkt. Framför allt Nintendo Switch, samt övriga konsoler som Nintendo har släppt genom 80-talet och framåt. Dessutom så tycker jag i viss regi att Smartphones funkar bra ibland (retrospel som Final Fantasy) - (do you not have phones?)

Kommer minnas dig, min dator vid de tillfällen som du har funnits där för mig i lagg och låg fps, uppringda modempoler, dyra isdnförbindelser, radiolänk, ADSL pppoe med telias programvara för ständig uppkoppling, VDSL, fiber.

Numera känns allt det här som våra barns generation förväntar sig skall finnas där och alltid har gjort så avlägset. Shit.. börjar jag bli gammal? Vad har hänt med mitt liv? När och vart tog alla åren vägen?

Dessa funderingar och frågor gör att man verkligen kliar sig i skallen och tar sig en funderare på om det har varit värt all tid? Det finns bara ett enkelt svar, och det går givetvis utveckla till en novell, men vi tar det korta svaret och det blir ett givet JA!

Så nu över till min annons, jag ber om ursäkt för att jag har tråkat ut samtliga, men kände ändå att det skulle vara värt att skriva av sig en stund.

Jag är ute efter att en rimlig ersättning för hela burken, och är INTE ute efter ockerpriser, men är inte dum och tänker inte ge bort grejerna för mycket säljes fortfarande och vissa saker går inte ens att få tag på. Är medveten att t.ex. grafikkort (RTX 3000) serien går åt som "smörsken i solen"

priset satt i annonsen är prel satt pris och jag har en ungefärlig tanke om vad jag vill ha, men är givetvis öppen för förslag. Vill inte byta mot något och kommer inte besvara förslag som är oseriösa i den bemärkelser där man sägs veta vad det kostar och inte kostar om argumentet inte är rimligt.

Gamingburken:

Chassi : Fractal Design - Define C Window Black

Nätaggregat : Corsair CX650M, 650W PSU

Processor : Intel Core I7 8700K 3,7GHz (turbo 4,5GHz)

Grafikkort : MSI Nvidia GeForce RTX 3070 8GB GDDR6 (VENTUS2X OC EDITION)

Moderkort : Gigabyte Z370P D3-CF

Minne : VENGEANCE® LPX 16GB (4 x 8GB) DDR4 DRAM 2666MHz C16 Memory Kit (32GB totalt)

Hårddisk : Samsung SSD 970 EVO 500GB (m.2)

Processorkylare : Coirsair H60 (120 orginalfläkt ersatt med: Noctua NF-F12 iPPC-2000 120mm PWM)

Chassifläktar : 1st Noctua NF-A14 iPPC-3000 140mm PWM, 1st Pure Wings 2 140mm High-Speed PWM

Tack!

/MB

Läs hela annonsen här