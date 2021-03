Hur kan strömknappens funktion regleras (nr200, Aorus b550i)

Hej,

Har ett NR200-chassi i vitt som jag verkligen gillar. Det gör min ena katt med. Har numer accepterat att cpun får astma för att katten täcker hela utblåset på ovansidan, inga funktionella problem än. Däremot trampar han väldigt ofta på strömknappen på väg upp eller ner vilket får till funktion att datorn stängs av om han har foten kvar i 5 sek när den är på, eller att den är i viloläge och så fort han kliver på knappen så vaknar maskinen och är vaken tills sömnregel (2t) vilket är onödigt om jag jobbar eller inte i hemma.

Just nu är power button satt till "do nothing" i Solus (Linux). Om jag har på "gå i viloläge" så kommer katten att slå ner tassen på den när jag spelar.

Jag antar att läget är helt hopplöst och lite som att ha en Audi TT på vintern (tanklock uppåt). Skaffa en ny ka-...ett annat chassi? Har inte sett någon speciell funktion för strömknappen i BIOS : https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_b550i... .

Vill helst ej koppla bort den fysiskt då maskinen ibland blir avstängd.