Hej alla!

Bor på landet och har idag Telia fiber 100/100 som via ett tp-link DIR-853 ger wifi. Funkar bra, 5ghz-täckningen räcker för kåken och även om min tv (2019 samsung 71-series) av någon outgrundlig anledning inte verkar stöda 5ghz så har jag inte märkt problem ens med 4k-streaming via 2.4ghz. Nu till våren planerar jag dock att inreda en 20m2 stuga på tomten åt min dotter och självklart kommer jag att behöva internet i den för tv och musik.

Hade en plan för att gräva nätverkskablar (2.4ghz ifrån routern ger fortfarande signal i stugan men för svag för att streama video) men sprang på det där med homeplugs.. Nätverk via elnätet. Stugan och huset går via samma central så min begränsade kunskap i ämnet gjorde en liten karta där jag kopplar ett nätverksuttag i DIR-853 till en homeplug, sätter ytterligare en homeplug i stugan, nätverkskabel ifrån den till wan-porten i min gamla Telia Router Plus v3 och vips har jag ifrån den ett 5ghz nätverk i stugan..

Tyvärr har jag lärt den hårda vägen att när något låter för enkelt för att vara sant så är det oftast det så jag frågar härmed expertisen vad jag missar i ekvationen.

Mvh