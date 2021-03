Söker spelposters på bla Destiny 2

Skrivet av Dansken: Hmm, Displate verkar ju ligga i Polen, det måste ju funka, ska kolla där, super, tack Ohhh, jäklar vad det drog iväg, 3 st 4600kr........men snygga var de.......får nog fundera lite innan... Gå till inlägget

Då kör du XL-varianten med 4 stycken plates per motiv, eller? Annars brukar de väl ligga runt 500:- styck.

Displate kör ganska ofta olika drives också. Just nu har de 19% rabatt. Men det brukar gå att få bättre (framförallt runt alla hypade "dagar" som BF, Singles Day, etc., men även påsk och dylika högtider). Så om man inte har allt för bråttom och kan ha is i magen så kan man vänta på en lite bättre deal.