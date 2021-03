Europeisk bankmyndighet hackad i tillgrepp mot Exchange-servrar

Skrivet av The-Architect: Kina är billigast på massproduktion. Gå till inlägget

Inte bara det, mycket av det råmaterial som krävs idag inom elektronik och mycket annat finns enbart i Kina eller i alla fall de största andelarna.

Efter random googling:

"China is the major supplier of critical raw materials, accounting for 70% of their global supply and 62% of their supply to the EU (e.g. rare earth elements, magnesium, antimony, natural graphite, etc.)"