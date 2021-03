Android Auto till Toyota Corolla 2019

Hej! min far har fått till sig av Toyota att det "bara är att koppla in Carplay" så skulle det fungera att spegla hans telefon till bilen (Corolla 2019). Nu verkar det inte vara så enkelt, dels har han en Androidtelefon som han visade Toyotahandlaren (Motorola One Vision?) och när jag hjälper honom att koppla in telefonen med kabel i de usb-uttag som finns så händer inget. Någon som vet vad som gäller här, är det någon uppdatering som fattas bilen? Något som går att ordna själv?