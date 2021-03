Samsung CLX-3185FW

Multifunktionsskrivare, färglaser, kopiator, scanner, usb, osv..

Den står och blinkar och har sig, och jag har gett upp.

Om nån vill försöka fixa till den, så är ni välkomna, ni får den gratis!

Orkar inte hålla på o felsöka eller svara på frågor, kom och ta den som den är, eller så slängs den o så köper jag en ny!

Just nu känner jag så här! "PC Load Letter?! thefk is that?!?!?"

Kan hämtas från nu på fredag morgon 12/3 och under helgen, och slängs sen på måndag.

Bara avhämtning!! Skickas EJ!!!

Länk: https://classic.prisjakt.nu/produkt.php?p=618621&utm_source=r...

Bild: https://www.proshop.se/Images/915x900/2215584_7ab07de2d88d.jp...

