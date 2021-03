Huawei smartphone/tablets Appgallery tips & tricks

Känner att jag saknar en allmän tråd för Huawei devices med Appgallery.

Här tycker jag att vi kan prata om egna erfarenheter & dela med oss & ställa frågor som vi undrar över.

Ska erkänna att jag också installerade Google services & play store via Google fier 7 som första åtgärd.

Kollade på system Hacks på Youtube.

https://youtube.com/c/SystemHacks

Sedan senare hittade jag https://ictfix.net/ med hans Youtube videos.

https://youtube.com/c/GSMFixchannel

Dock tycker jag ictfix.net ej förklarar om man nedgraderar firmware kan man bricka enheten om man inte väljer korrekt firmware & detta varnar Xda forum mycket tydligt.

Tycker också att SystemHacks har bättre information på nedgradering av firmware.

Så därför förstår jag om många använder Gspace på Appgallery, Vmos Pro har förinstallerat Gplay nu, Vphonegaga har detta också.

Strula till & logga ut min telefon från Google kontot så då sluta självklart de att fungera.

Valde då att avinstallera Google fier inuti programvaran är enda sättet att få bort de helt lärde jag mig vid installation av detta & sedan Force stoppa Lzplay & avinstallera detta & omstart av enheten så förändringarna är uppfattat av telefon.

Varit nyfiken om jag kan klara mig utan Google services så sökte upp mina appar via Appgallery, Petal Search, ApkPure appen som även uppdaterar apparna till nyaste versionen, ApkMonk.

Var sedan några få som jag bara sökte på internet efter Android apk & namnet på appen & fann upp dessa.

Börjat testa Petal maps & har även en Huawei watch gt 2 som synkar via Huawei health appen för alla funktioner & firmware uppdateringar.

Har ett par Hörlurar via kabel & Usb C DAC & kunde via klockan som är ansluten med blåtand byta låtar & sköta volymen via klockan märkte detta av en slump när jag pausa från klockan i Spotify appen.

Såg också en annan Youtube profil att undvika Chrome om man tänker på sin integritet så har nu istället Firefox på datorn & Telefon.

Valt Telegram istället för Messenger & riktigt nöjd med detta & finns i Appgallery & aviseringar funkar felfritt.

Även börjat använda Celia röstassistent som lärt sig endel fasta fraser på kommandon men hon har inte lärt sig alla Appar ännu & kan inte stänga appar.

Starta Musik, Videos, timer, ringa från kontakter & sms kan hon.

Klarar dock att öppna dom flesta större kända appar.

Via Ai kan man även scanna in en matvara & få antal kalorier, du kan också mäta en person från fötterna & upp få längden.

Ta ett foto på en vara & få förslag var du kan köpa denna.

När man startar upp alla ovanstående inställningsmöjligheter får man guider & förslag på saker man kan göra.

Huawei Updates på Telegram får man information på nya uppdateringar på mjukvaror & vad dessa innebär & kommande produkter & lanseringar.