Vet inte varför det postat First !! Så ofta man läser igenom video kommentarer på Youtube. Då first ofta en topp kommentar. En helt meningslös kommentar. Och enligt mig störande att läsa.

Så är det bara jag som triggas av att läsa dessa " first " kommentarer, och avskyr det. Då det tillför absoluta ingenting för video skaparen eller vi övriga som läser kommentarerna.