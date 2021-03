CPU Fläkt(Ny), Radiator, Kablar, Tangentbord(Ny) och annat bråte

Stor rensningen.

Logitech k280e Pro (Oanvänt/Ny)

Oculus Link 5M USB-C to USB-C (Oanvänt/Ny)

Be quiet! Pure Rock Slim 120W TDP (Oanvänt/Ny)

Noctua NA-SEC1 (Oanvänt/Ny)

Iiglo alu slatwall mounting plate (Oanvänt/Ny)

Fractal Design Kelvin S36 Water Cooling 360mm utan fläktar (ca 5 år gammal endast i bruk för två)

Corsair 430 Watts nätaggregat (Osäker på ålder/ca 10 år gammalt)

AMD Phenom 2X ingen koll på exakt vilken. (Osäker på ålder)

G.SKILL 4 GB DDR3 1600mHZ (Osäker på ålder)

PCI 5.1 Ljudkort (Osäker på ålder)

Har även dessa två udda "off grid cabinett"

Off grid cabinett, plats för 1 x 12 V batterier - SPB 055 10

" https://tinyurl.com/5dx2to3x "

Off grid cabinett, plats för 2 x 12 V batterier SPB 120 15

" https://tinyurl.com/45qngprs "

Förväntar mig inte några större summor ifrån detta, men ser gärna att dessa saker får ett nytt liv eller ändamål. Alla bud är välkomna. Kan vara intresserad av byte till något annat roligt kom gärna med förslag.

Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill o.s.v.

Läs hela annonsen här