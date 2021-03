extern mac os hårddisk med windows partition

Hej

Jag råkade fåtill en Windows partition på en extern hårddisk som är formaterad till Mac os. Jag stoppade in den i pcn och hittade den inte så jag gick in på diskmanager och får upp en ruta att den måste ha någon partition för att kunna läsas, trycker på ok, vilket jag inte skulle gjort. Nu säger macbooken att det är fel format och allt jag ser är 16mb som är formaterad till Windows. Och PC:n hittar den inte alls.. kan jag få tillbaka innehållet på något smidigt sätt eller måste jag köra dyra recover program?

/Marcus