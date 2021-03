Nostalgi? Spel DVD säljes

Har några spel som jag inte spelat på år och dar.

Detta är min absolut första annons här på SC så jag får hoppas jag gör rätt.

Har ögnat igenom undersidan på DVD och gjort en uppskattning på skicket. De allra flesta spelen är i helt ok skick, vissa ser nya ut men finns ett spel som jag är osäker på skick då det beror lite på vilken läsare man har. Själv så har jag använt betydligt repigare DVD än detta men kastar med detta spelet ändå (gratis) då jag faktiskt tror det går att spela utan problem.

Instruktionshäften finns med till de allra flesta spelen och det är bara ett par som endast har serienr.

Vet faktiskt inte vad dessa spel kan vara värda så det får bli till högstbjudande och kan man hämta på plats så får det prio. Annars i värsta fall så kan jag skicka de men då får du betala frakten.

Vi kan väl köra veckan ut och på söndag kl 21 så får vi se vem den lycklige blir.

Givetvis tar jag mig rätten att besluta vem köparen blir om priset blir det rätta.

Är det några frågor så kör.

Spelen är (icke kronologisk ordning utan som de låg i kartongen).

Age of Mythology + Age of Mythology The Titans, helt nytt

Command & Conquer - Kanes Wrath

Command & Conquer – Tiberium Wars – repig (gratis)

Command & Conquer – Red Alert 3

Homeworld 2

Sniper 2 – Ghost Warrior

Heroes V

Quake 4 smårepig

Battlefield Collection (Battlefield 2, BF2 Special Forces, BF2 Booster Packs Comp)

Medal of Honor – Airborne

Battlefield Bad Company 2

Starcraft – Wings of Liberty

Age of Empires III - The Asian Dynasties

2142 Battlefield

Delta Force – Xtreme

Age of Empires – Gold Edition (AOEIII + AOEIII The War Chiefs)

The Settlers III – Gold Edition

The Settlers 7 – Path to a king

Command & Conquer – The First Decade, helt nytt

Crysis Warhead

Crysis

Company of Heroes – Opposing Fronts

Call of Duty – World at War

Call of Duty 4 – Modern Warfare

Call of Duty – Black Ops

Tänkt att alla spel skall säljas i ett knippe.

