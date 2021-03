Asus PRIME H510M-A - Hjälp mig tyda information kring lagringmöjligheter

Tjo

Är inne på följande beställning:

Men läste under storage specifikations:

Expansion Slots

"Supports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s ports

Intel® H510 Chipset

M.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)

4 x SATA 6Gb/s ports

* The M.2 slot shares bandwidth with the SATA6G_2 port. When a device in SATA mode is installed on the M.2 slot, the SATA6G_2 port cannot be used."

Vad innebär detta om jag planerar installera:

1x Samsung Evo Plus 970 500g NVME

1x 2TB 3.5 HDD.

ev 1x Crucial MX100 2.5 SSD

Blir hastigheten på primära spel/os ssdn nerslöad?