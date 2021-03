Dator fryser och startar om av sig själv.

Hej

Problem

Det problem jag har är att datorn fryser av sig själv och sedan startar om. Och det är inte ett temperatur fel då temp på processorn och grafikkort inte når över 90 c. När datorn har startat om så fungerar allt som det ska och jag kan använda den fel fritt under den tid jag använder den främst för at spela dator spel. Problemet började för några veckor sedan

När jag sökte runt efter ett svar på vad som kunde vara fel så var det många som skrev att det kunde vara något med nätaggregatet. jag vet att en lösning på problemet är att ha datorn på dygnet runt men jag bar datorn i samma rum som jag sover så det skulle inte fungera så bra.

Icue Dashboard Temperaturer när jag körde Satisfactory

Icue dashboard

Pc Specs

Chassi Corsair Obsidian 500D Tempered Mid Tower

Grafikkort Asus Geforce RTX 2080 Ti Rog Strix OC

Prosessor Intel Core i9-9900K

Ram HyperX Fury DDR4 3200MHz 32 GB

Kingston 2TB M.2 SSD

Moderkort ASUS ROG Strix Gaming

PSU Corsair 850W

CPU Kylare

Nya Front Fans Corsair 140mm 2-pk

Jag vet inte så mycket om datorer så all hjälp är bra hjälp tack för svaren.